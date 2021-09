Mannheim. In Neuhermsheim findet am 19. September das Glockenfest statt. Dabei geht es um eine „alte Dame“– denn die älteste Kirchenglocke Mannheims wird in diesem Jahr 500 Jahre alt. Ihr zu Ehren ist an diesem Tag ab 11 Uhr ein Glockenfest mit Festgottesdienst, einer musikalischen Premiere und anschließendem bunten Programm geplant.

