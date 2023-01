Festgefahrener Sattelzug blockiert in Mannheim die Zufahrt zur B 38a

Mannheim. Eine witterungsbedingt festgefahrene Sattelzugmaschine mit Tankzug hat am Samstagmorgen in Rheinau die Zufahrt zur B 38a blockiert. Nach Polizeiangaben kam es gegen 7 Uhr auf der Mallaustraße, dem Zubringer zur Bundesstraße, in Fahrtrichtung Mannheim-Neuostheim zu einer größeren Verkehrsbehinderung. Trotz mehrerer Versuche gelang es dem Fahrzeugführer nicht eigenständig den Lkw so zu rangieren, dass die Fahrbahn wieder befahrbar war.

Unter Zuhilfenahme eines städtischen Räumfahrzeuges, welches zufällig die Einsatzörtlichkeit passierte und die betroffene Fahrbahn abstreuen konnte, gelang es letztlich die festgefahrene Sattelzugmaschine zu befreien.