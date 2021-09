Festen Tritt garantieren

Auch die Fußhebel am Fahrrad müssen ordnungsgemäß fixiert sein – ein Unterfangen, bei dem verhältnismäßig starke Kräfte angewendet werden müssen, um die Tretkurbeln am Fahrrad ab- und wieder anzumontieren. Ein Problem, das sich dem Erfinder des Urfahrrads – Karl Drais mit seiner Laufmaschine – erst einmal nicht stellte. Denn er hatte weder Kurbeln noch einen Kettenantrieb an seiner hölzernen Konstruktion, die er zu Beginn des 19. Jahrhunderts – im Juni 1817, um genau zu sein – auf Mannheims Straßen der staunenden Öffentlichkeit präsentierte.

Dass aus der Laufmaschine nach einem ersten, kurzlebigen weltweiten Boom erst Jahre später ein modernes Verkehrsmittel wurde, war für Drais und seine Zeitgenossen wohl nicht vorstellbar. Jedenfalls kamen mit der steten Weiterentwicklung des Velozipeds auch neue technische Probleme hinzu, die es an der ursprünglichen Leichtbau-Laufmaschine aus Holz nicht gab.

Mit dem hier gesuchten Werkzeug kann man die Fußhebel jedenfalls effektiv am Fahrrad fixieren, das versteht sich von selbst. Eins kann man indessen trotz eines Namens mit dem Ding nicht anfangen: Man kann kein Schloss damit öffnen. Nicht am Fahrrad und auch nicht woanders.