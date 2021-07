Festakt zum Weihe-Tag

An die Weihe der Schlosskirche erinnert die Alt-Katholische Gemeinde mit einem Festgottesdienst am Sonntag, 4. Juli, um 10 Uhr in der Schlosskirche. Dazu singt der Gospelchor Joyful Voices unter der Leitung von Andreas Luca Beraldo. Für die Sänger, die sich zu Chorproben in den Räumen der auch zur Alt-Katholischen Gemeinde gehörenden Erlöserkirche treffen, ist es der erste Auftritt nach der Corona-Pause. Normalerweise würden die Alt-Katholiken an diesem Tag ihr Gemeindefest feiern. Das kann zwar nicht in der üblichen Form stattfinden, doch treffen sich die Gläubigen nach dem Gottesdienst vor der Schlosskirche bei einem Glas Sekt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Schlosskirche, die zahlreiche renommierte Künstler wie Alessandro Galli da Bibiena, Guillaume d’Hauberat, Nicolas de Pigage, Paul Egell und Peter Anton von Verschaffelt mitgestalteten, zählt zu den bedeutendsten Barockkirchen Südwestdeutschlands. Erstmals geweiht wurde sie am 13. Mai 1731, und sie diente Kurfürst Carl Philipp sowie seinem Nachfolger Carl Theodor. Sie bot zudem oft den feierlichen Rahmen für Konzerte der Mannheimer Hofkapelle. Schon 1874 hatte Großherzog Friedrich I. von Baden die Schlosskirche der Alt-Katholischen Gemeinde zur Verfügung gestellt. Nach Behebung der Kriegsschäden wurde sie am 1. Juli 1956 erneut vom alt-katholischen Bischof Johannes Josef Demmel geweiht.