Fernwärme wird am Donnerstag in Neuhermsheim abgeschaltet

Mannheim. Die MVV erneuert in Neuhermsheim derzeit ein Anlagenteil der Fernwärmeversorgung. Dazu muss die Versorgung am Donnerstag, 6. Mai, in der Zeit zwischen 8 bis voraussichtlich 13.30 Uhr unterbrochen werden. In dieser Zeit steht, so der Energieversorger, im Bereich zwischen Ludwigshafener Straße, Bundesstraße 38a, Hermsheimer Straße, Dragonerweg und Harrlachgärtenweg keine Fernwärme zur Verfügung, sobald die haus- bzw. firmeneigenen Warmwasserspeicher leer sind. Die betroffenen Anwohner seien von der MVV informiert worden.

