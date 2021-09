Fernwärme unterbrochen

Am Dienstag, 7. September, muss auf der Schönau die Fernwärmeversorgung teilweise unterbrochen werden. Das teilte die MVV Energie mit. Demnach sind dort Reparaturarbeiten am Netz notwendig. So wird im südlichen und östlichen Teil der Schönau die Versorgung voraussichtlich von 8 bis 15 Uhr eingestellt. Im Neubaugebiet, in Höhe des Einkaufszentrums IKEA und in den Coleman Barracks, ist von 10 bis etwa 14 Uhr eine weitere Unterbrechung notwendig. Während dieser Zeit steht, sobald die Speicher leer sind, keine Fernwärme zur Verfügung, erklärt die MVV. Das Unternehmen empfiehlt daher, vorher oder nachher zu duschen oder zu baden sowie größere Wasserentnahmen außerhalb dieser Zeiten zu planen. mig

