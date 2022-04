Mannheim. Wegen Arbeiten am Fernwärmenetz stellt die MVV am Dienstag, 26. April, die Fernwärme in der Bellenstraße 31 bis 43 und in der Gontardstraße 40 und 42 in der Zeit von 2 Uhr morgens bis 23 Uhr abends ab. Dies teilte eine Sprecherin von der Öffentlichkeitsabteilung mit. In den frühen Morgenstunden (bis 7 Uhr) wird zudem die Kreuzung Bellen- und Gontardstraße wegen der Bauarbeiten für den Autoverkehr gesperrt.

