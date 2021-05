Ferienexpress rollt auch an die Nordsee

Es steht wie alles in diesen Zeiten unter Vorbehalt: das Ferienprogramm der städtischen Jugendförderung. Aber nach jetzigem Stand können Kinder und Jugendliche zwischen acht und 16 Jahren zwischen 31. Juli und 15. August Platz nehmen im „Ferienexpress“. Insgesamt 500 Ferienplätze werden im Rahmen des „Steig-Ein“-Programms angeboten – 22 Möglichkeiten stehen zur Wahl.

AdUnit urban-intext1

Alles sei so ausgerichtet, „dass wir unter Berücksichtigung der geltenden Corona-Hygienemaßnahmen unsere Programme durchführen könnten“, heißt es auf der Homepage steigein.majo.de/. Aber natürlich könne es sein, „dass wir erneut umplanen müssen“ oder einiges „sogar nicht durchführen dürfen“.

Ungeachtet dessen bereitet die Jugendförderung die Angebote vor, zu denen 13 verschiedene Tagesfreizeiten (jeweils buchbar von Montag bis Freitag) gehören. Die jeweiligen Programme tragen Titel wie „Der Natur auf der Spur“, „Tischtennis im Odenwald“, „Ballspiele/Sport/Spiel-Spaß-Olympiade“ oder „I can Dance“. Daneben locken unter anderem Klettern im Mannheimer Seilgarten, Parkour Training, BMX- und MTB-Kurs oder Wander- und Ausflugsprogramm. Alle Tagesziele liegen in Mannheim oder der näheren Umgebung (Metropolregion, Odenwald oder Pfalz).

Online-Anmeldung ab 26. Mai

Bei neun Übernachtungsangeboten gehen die Kinder und Jugendlichen für acht Tage Zelten. Geplant sind Bodensee- und Nordseefreizeit, Eseltrekking, Wakeboarden oder Windsurfen am Brombachsee, Mountainbiken oder Klettern in der Pfalz und Segeln am Schluchsee.

AdUnit urban-intext2

Das komplette „Steig Ein“-Programm steht auf ferienplattform-mannheim.de oder steigein.majo.de/, es kann außerdem als Programmheft bei der Jugendförderung angefordert werden. Der „Steig Ein“-Vorverkauf läuft erstmalig über eine Online-Buchung auf ferienplattform-mannheim.de. Die Online-Anmeldungen sind ab Mittwoch, 26. Mai, 20 Uhr, möglich. bhr