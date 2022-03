Sonne satt, die Vögel zwitschern und bei einem Spaziergang das erste Eis genießen: Der Frühling sorgt meist für gute Laune. Die einen fühlen sich jetzt besonders motiviert, nach draußen zu gehen. Andere dagegen möchten sich am liebsten im Bett verkriechen: Sie plagt die Frühjahrsmüdigkeit. Wie geht bei den Menschen in Mannheim? Wir haben uns in der Innenstadt umgehört.

„Ich leide schon

...