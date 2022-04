Feldbahn am Start

Mit steigenden Temperaturen wagt sich auch die Feldbahn des Technoseums wieder aus ihrem Schuppen: Pünktlich ab Sonntag, 1. Mai, fährt die Schmalspurbahn wieder samstags, sonntags sowie an Feiertagen durch den Museumspark. Dieses Jahr, so kündigte Technoseums-Sprecherin Marit Teerling an, werden sogar die Fahrzeiten ausgeweitet: Große wie kleine Passagiere können nun zwischen 11 und 17 Uhr vor dem Haupteingang des Hauses zusteigen, letzte Abfahrt ist um 16.30 Uhr. Eine Mitfahrt ist kostenlos, Spenden sind möglich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Gleise wurden von Ehrenamtlichen des Museums von Ästen und Unkraut befreit. Diese Ehrenamtlichen sind es auch, die als Lokführer die Fahrten mit der über 60 Jahre alten Bahn übernehmen und sich um die Fahrgäste kümmern. Sie werden regelmäßig im Feldbahnfahren geschult und helfen auch bei der Wartung mit. Wer sich selbst ehrenamtlich engagieren möchte: Constanze Pomp, Tel. 0621/4 29 88 36 oder E-Mail constanze.pomp@technoseum.de. lang

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2