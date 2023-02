Fehlt in Film und TV Frauenpower?

Tatort-Kommissarin Lena Odenthal, Katniss Everdeen aus „Die Tribute von Panem“ und … ja, wer eigentlich noch? Starke Frauen sind in Film und Fernsehen noch immer in der Unterzahl. Und hinter der Kamera sieht es nicht anders aus: Auch dort trifft man nach wie vor auf vorwiegend männliche Produzenten, Regisseure und Redakteure, wie Christine Linke (Bild) bei einem Vortrag am Mittwoch, 22. Februar, im Technoseum zeigt. Wann ändert sich da langsam etwas? Das ist die große Frage. Im Anschluss wird mit dem Publikum diskutiert.

Männer dürfen gerne älter sein

Die Veranstaltung findet im Rahmen der Ausstellung „Auf Empfang! Die Geschichte von Radio und Fernsehen“ statt, die noch bis zum 12. November 2023 im Technoseum zu sehen ist. Beginn ist um 19.00 Uhr, der Eintritt ist frei.

Linke ist Professorin für Kommunikationswissenschaften an der Hochschule Wismar und forscht aktuell unter anderem zu geschlechtsspezifischer Gewalt im deutschen Fernsehen, Mediennutzung im Alltag und den digitalen Wandel. Sie hat im Rahmen von Studien nicht nur festgestellt, dass Frauen auf Bildschirm und Leinwand unterrepräsentiert sind. Vielmehr kommen Frauen, die älter als 30 sind, deutlich seltener vor, wogegen Männer gerne älter sein dürfen und häufig als Experten auftreten, die die Welt erklären.

Auch im Kinderfernsehen liegt eine Gleichstellung der Geschlechter noch in weiter Ferne – und prägt so das Weltbild weiterer Generationen. Dabei, betont Linke, gibt es auch Lichtblicke: Immerhin 42 Prozent der Tatort-Ermittlerteams stehen mittlerweile unter weiblicher Führung. red/fas