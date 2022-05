Fehler eingestehen

Zur Zeit erreichen mich jeden Tag neue Hiobsbotschaften und sie reißen nicht ab, sie wühlen mich auf und manche fordern auch eine innere Haltung dazu. Sie fordern von mir eine Antwort, die ich erst mal mir selber geben muss und dann auch Gesprächspartner*innen, die mich darauf ansprechen. Das geht natürlich nicht nur mir so, sondern vielen. Es ist ein anspruchsvolles Unterfangen, das mich hilflos macht und mich Kraft kostet.

Da ist der Krieg in der Ukraine, der uns gerade täglich beschäftigt. Ich bin herausgefordert, da ich vor Ort einige Mitmenschen aus Russland und der Ukraine selbst kenne und immer wieder begegne. Da sind die Nachwirkungen der Corona-Krise, in der wir noch stecken und in der immer wieder neue Gesichtspunkte auftauchen, die ich für mich reflektieren muss und die mein künftiges Verhalten beeinflussen. Zum Beispiel ist inzwischen klar, dass die Nebenwirkungen des Impfstoffs doch nicht so harmlos waren, wie ursprünglich vermittelt wurde.

Die Palette der unangenehmen Themen ist ziemlich groß: die Missbrauchsfälle, die in der Katholischen Kirche aufgedeckt worden sind und in vielen Fällen vertuscht und verheimlicht wurden; die Unwahrheit von Bischöfen und dem ehemaligen Papst Benedikt; die Ausgrenzung von Menschen mit einer sexuellen und geschlechtlichen Orientierung, die nicht in das moralische Bild der Kirche passen; die Ungleichbehandlung von Frauen in Bezug auf Weihe- und Leitungsämter in der Kirche. Das sind die Themen, die mir gerade einfallen. Jede*r von uns findet noch weitere.

Ich merke, dass ich mich als Christ, der in der Katholischen Kirche beheimatet und sogar aktiv ist, nicht einfach heraushalten kann, wenn es um diese Fragen geht. Ich bin Teil des gesellschaftlichen und politischen Systems, das an vielen Stellen versagt hat und Fehler begangen hat. Ich bin Teil dieses Systems, in dem Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen worden sind. Obwohl ich mit vielen anderen sagen kann, nicht selbst Täter gewesen zu sein, ist es doch so, dass ich nicht einfach sagen kann: Damit habe ich nichts zu tun!

Damit würde ich, würden wir es uns zu einfach machen. Aber wie kann ich mich verhalten, wenn mich Menschen ansprechen? Wie gehe ich damit um, wenn mich Hassmails erreichen oder gar Gewalt angedroht wird? Was löst es in mir aus, wenn wöchentlich Hunderte aus der Kirche austreten und zum Teil auch aktive Ehrenamtliche?

Der erste Schritt ist für mich, das eigene Entsetzen, die Trauer, die Wut und auch die Angst wahrzunehmen und zuzulassen. Für mich ist wichtig, dass ich sie mit anderen Menschen teile. Damit bin ich auch solidarisch mit den Opfern unserer Verbrechen.

„Wer Einsicht besitzt, hat eine Quelle des Lebens.“ (Sprichwörter 16, 22) „Ja, es war und ist so. So ist die Wirklichkeit.“ Das ist der zweite Schritt, das anzuerkennen. Ich wünsche mir, an einer Kultur des „Fehler-machen-dürfens“ mitzubauen. Das setzt voraus, dass wir anderen Fehler zugestehen und Ihnen Mut zusprechen, nicht ausgrenzen oder verurteilen. Und lernen, mir auch meine Fehler zuzugestehen.

Und mich klar zu positionieren: Waffen bedienen den Krieg. Und Krieg ist immer ungerecht und todbringend. Es gibt keinen gerechten Krieg. Es gibt keine gerechte Schuld – Versagen ist einzugestehen und wieder gut zu machen. Basta.

Andreas Korol

Diakon der Katholischen

Kirche in Heidelberg