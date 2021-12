Federführende Vereine sagen Mannheimer Fasnachts-Kampagne ab

Mannheim. „Es hat einfach keinen Sinn!“ Mit wenigen Worten fasst Thomas Dörner zusammen, was den Fasnachtern seit Tagen immer klarer wird: Auch die Kampagne 2021/22 muss wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Darauf haben sich die federführenden Vereine verständigt. Ein neuer Prinz wird nicht inthronisiert, die erst im November feierlich ins Amt eingeführte neue Stadtprinzessin Daniela II. bleibt auch für die Kampagne 2022/23 im Amt.

„Wir bedauern außerordentlich diesen Schritt, stellen uns aber als Fasnachter unserer Verantwortung gegenüber unseren Gästen und Aktiven“, so Thomas Dörner, der Präsident der Karnevalskommision (KKM). Aus seiner Sicht ist diese Entscheidung „alternativlos“, wie er betont, wenn sie auch nur in einer Runde der KKM, des Feuerio sowie der Vereine gefallen ist, die abwechselnd die Stadtprinzessin stellen. Dort habe es „eine beeindruckende Einigkeit“ gegeben, dass die Saalfasnacht ausfällt und „mit sofortiger Wirkung“ keine öffentlichen Veranstaltungen mehr stattfinden. „Da ziehen alle mit“, so Dörner. Bindend sei dies aber ausdrücklich nur für die Vereine, die am Tisch saßen. „Wir sprechen keine Empfehlungen an andere aus“, sagte er. Zugleich appellierte der oberste Fasnachter „nochmals ausdrücklich an alle, sich impfen zu lassen, damit 2023 wieder alle gemeinsam feiern können“.

Für Stadtprinzessin Daniela II. ist das „schon enttäuschend“, wie sie sagt. „Ich bin natürlich traurig“, ich habe schon so gehofft, dass es dieses Jahr klappt“, so die 35-jährige Medizinisch-Technische Assistentin. Sie sollte bereits in der vergangenen, auch schon ausgefallenen Kampagne amtieren. Dann schoben alle Vereine den festen Turnus, nach dem sie jeweils mit der Stadtprinzessin an der Reihe sind – und was ja auch oft an Vereinsjubiläen hängt. „Aber ich bin natürlich sehr dankbar, dass jetzt alle Vereine wieder bereits sind, erneut ein Jahr zu verschieben – und hoffe, dass es dann endlich etwas wird“, so Daniela Kinney. Deren Kandidatinnen hätten ja „sicher ihr Leben auch geplant“.