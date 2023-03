Februar in Mannheim viel zu trocken und zu warm

Kaum zu glauben, aber nach langen, grauen Monaten lag die Sonnenscheindauer in Mannheim im Februar endlich mal wieder über dem Durchschnitt: Rund 116 Stunden Sonne durften die Mannheimerinnen und Mannheimer genießen – die Norm liegt bei 81 Stunden im Monat.

Bei der Temperatur gab es indes wieder einen klassischen Wärmeausreißer nach oben, wenn man die aktuellen Werte mit den langjährigen Mittelwerten für Mannheim vergleicht. Plus zwei Grad verzeichneten die Meteorologen im Wintermonat für die Quadratestadt. Es gab allerdings auch kurze winterliche Phasen. Die konzentrierten sich aber eher auf die erste Monatsdekade und auf das Monatsende.

Der Niederschlag lag dagegen extrem weit unter dem Durchschnitt (wir berichteten). Dabei hat die Natur nach den zahlreichen trockenen Perioden eigentlich eine Regendusche dringend nötig. Und nicht nur in Mannheim: Wie der Deutsche Wetterdienst in seiner Bilanz betont, gibt es nun im gesamten Südwesten erneut ein erhebliches Niederschlagsdefizit, mit dem ins Frühjahr gestartet wird. see