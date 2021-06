FDP/MfM lädt zu Podiumsdiskussion

Zum Thema „Zukunft der Wohnungsbaupolitik in Mannheim: Enteignung oder Soziale Marktwirtschaft?“ lädt die FDP/MfM-Fraktion zu einer digitalen Podiumsdiskussion ein: am Montag, 7. Juni, um 19.30 Uhr. Referenten sind Josef Piontek von Haus und Grund Mannheim, Immobilieninvestor Marcel Hauptenbuchner sowie Udo Casper, Landesgeschäftsführer des Mieterbunds Baden Württemberg. Moderator ist FDP-Stadtrat und Immobilienökonom Volker Beisel. Das Publikum wird in die Diskussion mit den Stadträtinnen und Stadträten der Fraktion eingebunden. Interessierte erhalten den Zugangslink nach Anmeldung per E-Mail (an: nicole.wilson@mannheim.de).

