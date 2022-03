FDP/MfM-Fraktion lädt zur Diskussion über Mobilität

Mannheim. Unter dem Titel „Standortfaktor Verkehrsinfrastruktur: Wie steht es um die Mobilität in Mannheim und der Region?“ lädt die FDP/MfM-Fraktion am Montag (28. März) um 19.30 Uhr zu einer digitalen Diskussionsveranstaltung. Nach der Begrüßung durch die Fraktionsvorsitzende Birgit Reinemund wird Manfred Schnabel, Präsident der IHK Rhein-Neckar, in einem Impulsvortrag die Lage aus Sicht der Wirtschaft schildern. Danach ist das Publikum eingeladen, mit Schnabel und den Stadträten Volker Beisel, Kathrin Kölbl, Wolfgang Taubert (alle FDP/MfM-Fraktion) zu diskutieren. Moderiert wird der Abend von Fraktionsgeschäftsführer David Hergesell. Wer sich per Mail anmeldet (unter nicole.wilson@mannheim.de), erhält den Link zur Veranstaltung.

