FDP/MfM fordern Anlaufstelle für Vereine in Mannheim

Mannheim. Die FDP/MfM-Fraktion hat einen Antrag für eine zentrale Ansprechperson für Vereine in der Stadt in den Gemeinderat eingebracht. Zur Unterstützung der Vereine soll eine zentrale Anlaufstelle eingerichtet werden, fordert die Fraktion in einer Pressemitteilung. Begründet wird dies mit gesteigertem bürokratischen Aufwand und mehr Anforderungen an die Vorstände der Mannheimer Vereine. „Entlasten wir die ehrenamtlichen Vereinsvorstände, indem wir einen zentralen Ansprechpartner installieren, der alle Informationen bündelt und Anliegen bearbeitet. Wir müssen die Hürden für erfolgreiche Vereinsarbeit abbauen, damit das Ehrenamt, sei es in Sport, Kultur, Traditionspflege oder im sozialen Bereich, wieder attraktiver wird“, erklärte Fraktionsvorsitzende Birgit Reinemund.

Die sportpolitische Sprecherin und FDP-Stadträtin Kathrin Kölbl macht darauf aufmerksam, dass auch die Durchführung von Veranstaltungen für die Vereine immer schwieriger werde. „Zahlreiche Traditions-Sportevents wie die Hubertusjagd, der Karlsternlauf oder der Stadtmarathon werden durch Auflagen der Stadt immer weiter eingeschränkt oder fallen dann ganz aus.“ Kölbl verweist in dem Zusammenhang auf hohe Kosten oder auch bürokratische Hürden der Stadt. Eine zentrale Anlaufstelle für Vereine sei „ein überschaubarer Aufwand für die Verwaltung und eine enorme Unterstützung der Vereine“. red/kpl