Mannheim. Wenn Christian Lindner das Wort „Ampel“ in den Mund nimmt, kann er sicher sein, damit in den Schlagzeilen zu landen. Eigentlich. Denn wenn der FDP-Bundesvorsitzende derzeit von Ampeln spricht, geht es meist nicht um ein Regierungsbündnis seiner Partei mit Grünen und SPD, sondern, wie könnte es anders sein, um Corona.

So auch am Mittwochabend beim Neujahresempfang der Mannheimer FDP und der FDP/MfM-Gemeinderatsfraktion, der als Videokonferenz mit knapp 100 Leuten stattfindet. Lindner ist als Gast geladen, hält eine Grundsatzrede von der internationalen Handelspolitik bis zu maroden deutschen Schulgebäuden. Er spricht über Wege aus der Wirtschaftskrise, beschwört „Technologieoffenheit“ und „Ordoliberalismus“, auch beim Klimaschutz. „Wir müssen nicht in die Räterepublik wechseln, um ökologische Ziele zu erreichen.“ Mit Ordoliberalismus ist ein Konzept für eine marktwirtschaftliche Wirtschaftsordnung gemeint, in der ein durch den Staat geschaffener Ordnungsrahmen den ökonomischen Wettbewerb und die Freiheit der Bürger auf dem Markt gewährleisten soll.

Lindner betont den Bedarf staatlicher Investitionen, vor allem im Bildungswesen, ein Steckenpferd der Liberalen. Und er spricht eben über Ampeln, genauer ein regionales Ampelsystem, dass die FDP für den Umgang mit Covid-19 fordert. Ein Stufenplan mit klaren Regelungen für Öffnungen und Gegenmaßnahmen, abhängig von regionalen Fallzahlen, wie ihn am Mittwoch die schwarz-gelbe Landesregierung in Schleswig-Holstein vorgelegt hat. „Dort wo es das Pandemiegeschehen verantwortbar macht, sollten Kitas und Schulen, irgendwann auch wieder Handel, Gastronomie und Kultur öffnen können.“

Bei den Freien Demokraten richtet sich der Blick auch auf die Landtagswahl am 14. März, auch wenn Landespolitik am Abend mit dem Bundesvorsitzenden nicht in der ersten Reihe steht. Aktuelle Umfragen sehen die FDP im Land gerade bei rund acht Prozent, was ihrem Ergebnis bei den vergangenen Wahlen vor fünf Jahren entspricht. Die beiden Mannheimer Landtagskandidaten, Julia Schilling im Norden und Florian Kußmann im Süden, betonen die Bereitschaft ihrer Partei, zu regieren.

Birgit Reinemund, Vorsitzende der FDP/MfM-Gemeinderatsfraktion, lässt an der Haushaltspolitik der Stadt kein gutes Haar. Sie kritisiert zu hohe Ausgaben durch Projekte wie den Neubau des Technischen Rathauses und den geplanten Radschnellweg durch die Feudenheimer Au - „den teuersten Radschnellweg Deutschlands“.

Für Konrad Stockmeier, Kandidat der FDP für das Direktmandat bei der kommenden Bundestagswahl, ist der Abend vor allem eine Gelegenheit, um sich vorzustellen. Stockmeier ist seit August Kreisvorsitzender der Mannheimer FDP, zuvor war er öffentlich kaum in Erscheinung getreten.