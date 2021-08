FDP lädt zu Diskussion ins Jüdische Gemeindezentrum

Mannheim. Die FDP Mannheim möchte einen Beitrag dazu leisten, dem Kampf gegen den Antisemitismus Aufmerksamkeit zu verschaffen. Sie lädt daher am Mittwoch um 18.30 Uhr in die Jüdische Gemeinde Mannheim, F 3 4, ein. Zum Thema diskutieren Benjamin Strasser und Roland A. Kohn. Strasser ist Extremismus-Experte der FDP-Bundestagsfraktion. Er wird in einem Impulsvortrag beleuchten, welche Mängel in der deutschen Sicherheitsarchitektur im Kampf gegen den Antisemitismus angegangen werden müssten. Anschließend zeigt der ehemalige Mannheimer FDP-Bundestagsabgeordnete Roland A. Kohn auf, welche Wurzeln der Antisemitismus hat, in welchem Gewand er immer wieder in der Politik freiheitlich-parlamentarischer Demokratien Wirkung entfalten kann und welche Schlussfolgerungen daraus zu ziehen sind.

Der Link zur Anmeldung findet sich im Internet unter https://bit.ly/3gd1Mf0