FDP fordert Angebote für Park & Ride

Die Gemeinderatsfraktion von FDP/Mittelstand für Mannheim (MfM) begrüßt die Entscheidung der Stadt, die geplante Sperrung der Durchfahrt von Kunststraße und Fressgasse zu verschieben. Mit Blick auf die Fahrlachtunnel-Sperrung und die „sonstigen gravierenden Verkehrsbeeinträchtigungen“ in der Stadt sei eine seriöse Auswertung dieses Verkehrsversuchs „kaum möglich“, betont Fraktionschefin Birgit Reinemund. „Wir sollten jetzt alle Maßnahmen in Betracht ziehen, die Innenstadt kurzfristig von Autoverkehr zu entlasten, statt durch weitere Straßensperrungen die Situation noch zu verschärfen.“ Die FDP/MfM-Fraktion fordert deshalb, die Einrichtung von Park & Ride-Angeboten in Innenstadtnähe zu prüfen. So will sie Pendler und Gäste motivieren, ihr Auto bereits am Stadtrand abzustellen und auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Bisherige Park & Ride-Angebote am Technoseum hätten gezeigt, dass sie gut angenommen werden.

Die Fraktion Freie Wähler/Mannheimer Liste (ML) kritisiert, dass ein Teil des Verkehrsversuchs – nämlich der Wegfall von Parkplätzen zugunsten von Sitzgelegenheiten – weiter umgesetzt wird. Wegen der Tunnel-Sperrung auf ungewisse Zeit müsse der Verkehrsversuch komplett ins Frühjahr 2022 verschoben werden. Er sei „als Gesamtmaßnahme konzipiert und kann unserer Meinung nach nicht in einzelne Module zerlegt werden, die in beliebiger Reihenfolge aneinandergefügt bzw. umgesetzt werden können“. imo