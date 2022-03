Fastenzeit: Kirchen bieten einige Veranstaltungen an

Mannheim. Der Aschermittwoch, 2. März, markiert den Start der 40-tägigen Fastenzeit. Bis Ostern verzichten Gläubige auf etwas, das sonst zum Alltag gehört – Kaffee, Alkohol, Süßigkeiten oder Fleisch. Katholische und Evangelische Kirche bieten in diesen 40 Tagen einige Veranstaltungen zum Thema Fasten an. Los geht es schon an diesem Mittwoch.

Zum Start in die Fastenzeit gehört für viele Katholikinnen und Katholiken das Aschekreuz. Es ist das Symbol für Vergänglichkeit und sichtbares Zeichen der Bereitschaft, das Leben neu auszurichten. Gegeben wird es an Aschermittwoch in Gottesdiensten im gesamten Dekanatsgebiet. Flankiert werden sie von einer interaktiven Variante für junge Erwachsene als „NeXt“-Gottesdienst um 18 Uhr in der Jugendkirche Samuel und der „Ashes to go“-Version der Katholischen Hochschulgemeinde Mannheim: Manuel Gärtner und Kathrin Grein bieten mit dem Gemeindeteam in der Jesuitenkirche in A 4, 3 das Aschenkreuz zwischen 10 und 17.30 Uhr zum Mitnehmen an.

Jeden Mittwoch „Üben!“

Unter dem Motto „Mein Leben – ein Heldenepos“ können sich Erwachsene und Kinder außerdem auf eine siebenwöchige Tour begeben. Episoden aus Jesu Leben plus kurze Fragen führen näher zum eigenen Ich, so die katholische Kirche. Reisetagebuch und Kartenmaterial kann per E-Mail an sandra.waindok@kathma-nord.de und paulina.scheffzek@kathma-nord.de angefordert werden.

Auch die Evangelische Kirche lädt dazu ein, Neuland zu betreten. Etwa mit der bundesweiten Aktion „Üben! 7 Wochen ohne Stillstand“. Ab Aschermittwoch, 2. März, gibt es jeden Mittwoch um 19 Uhr in der Johanniskirche eine halbe Stunde Einkehr mit hausgemachter Musik und Gedanken zum Mitnehmen. Die erste Andacht erscheint auch auf Youtube. Alle weiteren können in der Kirche und digital mitgefeiert werden. Digitale Andachten mit angeleiteter Meditation zum Klimafasten bietet die Evangelische Vogelstanggemeinde ab 2. März immer mittwochs um 18 Uhr an. Anmeldung für Link und Materialien im Pfarramt unter 0621/28 00 01 49.

