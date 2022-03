Fast 1550 Schüler auf der Strecke

Wer am kommenden Dienstag an der Integrierten Gesamtschule Mannheim Herzogenried (IGMH) vorbeikommt, dem werden fast den ganzen Tag über junge Sportlerinnen und Sportler begegnen. Denn von der Zeit zwischen 13 und 13.45 Uhr abgesehen werden unter dem Titel „United with Ukraine“ von 8 bis 16 Uhr jeweils sechs bis acht Klassenverbände pro Stunde eine rund 600 Meter lange Strecke um die Schule laufen – und zwar für den Verein „Mannheim hilft ohne Grenzen“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Noch Paten gesucht

Die Schülerinnen und Schüler suchen Sponsoren, die pro gelaufenen Kilometer einen bestimmten, selbst festzulegenden Betrag zahlen. Paten werden noch gesucht, sie können sich per E-Mail an igmh@mannheim.de sowie telefonisch unter 0621/29 350-42 oder -45 melden.

Als Minimalziel hat die IGMH ausgegeben, kilometermäßig die Strecke zwischen dem Herzogenried und der westukrainischen Stadt Czernowitz zu bewältigen, berichtet Heike Scholz vom Schulleitungsteam. Ein solches Ziel sei „greifbar für die Schüler“ und motiviere zusätzlich, meint sie.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

1770 Kilometer bis Kiew

Mit Czernowitz hat Mannheim gemeinsame Projekte, eine Städtepartnerschaft ist im Gespräch. Die Distanz beträgt etwa 1500 Kilometer, bis Kiew sind es noch einmal 270 Kilometer mehr. Gebraucht würden dafür rund 2950 Runden um die Schule. Bei knapp 1500 Schülerinnen und Schüler, die im Klassenverband jeweils eine Stunde lang unterwegs sind, müsste das locker machbar sein, meint Scholz. bhr