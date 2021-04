Fast 120 000 Impfungen

Mit dem Impfen in der Maimarkthalle geht es weiter voran. Wie die Stadt am Freitag mitteilte, wurden dort sowie von den zugehörigen mobilen Teams insgesamt bis Donnerstagabend insgesamt 105 780 Impfungen vorgenommen. 37 632 Menschen haben schon die zweite Spritze und damit den vollständigen Schutz erhalten. Wie viele davon aus Mannheim kommen, ist allerdings unbekannt. Das auszuweisen, gibt die Software des Landes angeblich nicht her, und die Maimarkthalle steht ja auch Impflingen aus anderen Kommunen offen. Nicht mehr allerdings aus anderen Ländern: Mittlerweile ist nur noch in Baden-Württemberg impfberechtigt, wer hier wohnt oder seine Arbeitsstätte hat. Anfangs waren auch einige aus der Pfalz und Hessen gekommen.

Zu den in der Maimarkthalle Geimpften kommen noch einige Hundert aus den Krankenhäusern, die dazu leider keine Zahlen mitteilen wollen. Einen noch weitaus größeren Beitrag liefern neuerdings die Hausärzte. Von ihnen wurden in Mannheim bislang nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung vom Freitag insgesamt 11 637 Impfungen vorgenommen. Insgesamt dürften es also mittlerweile rund 120 000 in Mannheim sein.

Erleichterten Zugang zu einem Termin in der Maimarkthalle bekommen jetzt weitere Senioren. Die Stadt hat am Freitag damit begonnen, den kompletten Jahrgang 1948 anzuschreiben und individuelle Impfangebote zu machen. Ein solches haben zuvor bereits alle Älteren erhalten, die in Mannheim mit Erstwohnsitz gemeldet sind. sma