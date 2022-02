Fast 100 Einsätze in Mannheim und Region wegen Sturmtief Zeynep

Mannheim. Im Zusammenhang mit dem Sturmtief Zeynep ist es am Freitagabend zu insgesamt 97 witterungsbedingten Einsätzen in Mannheim gekommen. Umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste blockierten Straßen und eine Vielzahl an Baustellenabsperrungen seien laut Polizei umgestürzt. Die Gefahrenstellen wurden durch Einsatz der Polizei und Feuerwehr sukzessive abgearbeitet und wieder passierbar gemacht, sodass es zu keinen größeren Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen ist. Größere Schadensereignisse oder Personenschäden wurden nicht bekannt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Einsätze in der Region

Aufgrund des Sturms ist es am Freitag zu einem Verkehrsunfall auf der B9 Richtung Ludwigshafen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, ist ein Baum am rechten Fahrbahnrand durch die Sturmböen entwurzelt und auf die Schutzplanke und ein fahrendes Fahrzeug gestürzt. Ein folgendes Fahrzeug konnte dem in die Fahrbahn hineinragenden Baum nicht ausweichen und musste unter ihm hindurch fahren. Der Schaden an beiden Fahrzeugen belaufe sich auf etwa 1.000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Im Anschluss konnte der Baum von der Fahrbahn gezogen werden.