Mannheim. Weil er eine Gebäudefassade in den O-Quadraten mit roter Farbe beschmiert hat, ist ein 20-Jähriger in der Nacht von Donnerstag auf Freitag festgenommen worden. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann noch an Ort und Stelle festgenommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Er sieht nun einer Strafanzeige wegen des Verdachts der Sachbeschädigung entgegen.

