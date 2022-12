Farbschmierer in Mannheim gestellt

Mannheim. In Mannheim ist ein Farbschmierer am Donnerstagvormittag gestellt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein Zeuge auf einen jungen Mann Am Herrschaftswald aufmerksam, der gerade zwei Masten und zwei Fahrplanaushänge an der Bushaltestelle mit blauer Farbe besprühte. Mithilfe der Beschreibung stellten die Beamten der Polizei Mannheim-Sandhofen wenig später einen 20-Jährigen in unmittelbarer Nähe fest.

In Folge einer Kontrolle gegen 10.40 Uhr wurde in der Jackentasche eine Spraydose mit blauer Farbe sichergestellt. Die Beamten stellten zudem fest, dass der Tatverdächtige deutlich alkoholisiert war. Ein anschließender Test ergab einen Wert von rund zwei Promille. Der 20-Jähriger wurde in die Obhut seiner Eltern überstellt. Er muss sich nun wegen Sachbeschädigung strafrechtlich verantworten.