Fans verfolgen in Mannheim begeistert das Gänsehaut-EM-Finale

Mannheim. Beste Stimmung am Sonntag im Café Riz in H 7: Vielerorts in Deutschland begeistern sich immer mehr Menschen für Frauenfußball, doch nur wenige Orte bieten während der EM Public Viewing an. Das Café Riz stellt Stühle bereit – diese sind zur Live-Übertragung des EM-Finales alle besetzt, das Interesse ist groß. Rund 50 Gäste verfolgen zunächst den 0:1 Rückstand der Deutschen gegen die Engländerinnen, dann das sehnlichst erwartete Ausgleichstor der Deutschen. Alle Anwesenden sind sich einig, dass die Qualität des Teams von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg enorm ist. Während der Verlängerung drücken die Mannheimerinnen und Mannheimer den deutschen Damen kräftig die Daumen. Am Ende ist es denkbar knapp, die Engländerinnen gewinnen 2:1 in einem mehr als spannenden Finale. Frauenfußball? Bitte mehr davon!

