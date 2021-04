„Zwischenfamiliäre Differenzen“ haben am Freitag gegen 18.30 Uhr in der Durlacher Straße (Rheinau) zu einer handfesten Schlägerei unter mehreren Personen geführt. Wie die Polizei mitteilte, wurden aufgrund von Hilfe-Anrufen mehrere Streifenwagen dorthin beordert. Die Beamten fanden einen 20-jährigen Mann verletzt am Boden liegend vor. Er soll wie sein 26-jähriger Begleiter nach Zeugenaussagen von mehreren Männern mit Faust- und Stockschlägen sowie Fußtritten malträtiert worden sein. Die Ursache des Streits, der einige Stunden zuvor bereits zu einer Konfrontation geführt hatte, ist nicht bekannt.

