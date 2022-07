Falschparker schlägt auf Polizisten ein

Ein Autofahrer ist in der Innenstadt handgreiflich gegenüber Polizeibeamten geworden. Der 22-Jährige fiel einer Streife am Donnerstag kurz nach 10 Uhr im verkehrsberuhigten Bereich zwischen G 2 und H 2 auf, als er sein Fahrzeug so abstellte, dass es den Verkehr behinderte. Er weigerte sich, umzuparken. Bei der darauf folgenden Kontrolle wollte er laut Mitteilung des Präsidiums seine Personalien nicht angeben und provozierte einen der beiden Polizisten. Als die Beamten auf die Kontrolle bestanden hätten, habe er sich mit Tritten und Schlägen zur Wehr gesetzt. Mit vereinten Kräften konnte der 22-Jährige jedoch überwältigt werden. Alle drei Beteiligten erlitten leichte Verletzungen, wie die Polizei weiter mitteilt. Einer der Beamten konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Der 22-Jährige wurde von der Polizei zum Innenstadt-Revier gebracht. Dort befragten die Beamten den Mann und erfassten seine Daten. Danach konnte er wieder gehen. Gegen ihn wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Widerstands gegen diese sowie wegen Körperverletzung ermittelt. kur/pol

