Falschparker löst handfesten Streit in der Neckarstadt aus - Zeugen gesucht

Mannheim. Ein Falschparker hat einen handfesten Streit in Mannheim ausgelöst. Nach Polizeiangaben vom Montag soll ein 79 Jahre alter Autofahrer seinen Wagen auf einem Parkplatz an einem Einkaufmarktes in der Friedrich-Ebert-Straße in zweiter Reihe abgestellt haben. Darüber war ein 59-Jähriger derart erbost, dass eine Diskussion in der körperlichen Auseinandersetzung endete.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Da die Schilderungen der beiden Männer voneinander abweichen, sucht die Polizei nach Zeugen des Streits, der sich bereits am Samstag, 11. September, gegen 13.50 Uhr ereignete. Hinweise nimmt die Behörde unter der Telefonnummer 0621/3301-0 entgegen.