Wie immer war es in der Schlussphase der Produktion hektisch und turbulent. Vielleicht ist der Fehler deshalb passiert, und vielleicht haben ihn deshalb gleich mehrere Augen bei der Abnahme der Seiten nicht bemerkt: In der großen Beilage zum 75. Geburtstag des „Mannheimer Morgen“, die dieser Ausgabe beiliegt, haben wir einem Text ein falsches Bild zugeordnet. Über den Glückwünschen an den „MM“ von Achim Wambach, Präsident des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (kleines Bild oben), ist ein Foto von Manfred Schnabel, dem Präsidenten der IHK Rhein-Neckar (kleines Bild unten), abgedruckt. Wir bitten sowohl die beiden Betroffenen als auch unsere Leserinnen und Leser vielmals um Entschuldigung für diesen bedauerlichen Fehler. Er fiel erst lange nach Druck der Beilage auf und war somit nicht mehr zu beheben. red (Bilder: Anna Logue, Thomas Rittelmann)

