Falscher Handwerker bestiehlt Seniorin in Mannheim - Zeugen gesucht

Mannheim. Ein falscher Handwerker hat am Donnerstag eine Seniorin in Mannheim-Neckarau bestohlen. Wie die Polizei mitteilt, erhielt die Seniorin einen Anruf einer angeblichen Firma, die Sanitärarbeiten in ihrem Haus durchführen müsse. Kurz darauf erschien ein vermeintlicher Mitarbeiter der Firma und klingelte an der Wohnung der Frau in der Wolframstraße. Die Frau ließ ihn rein in dem Glauben, dass er die zuvor angekündigten Sanitärarbeiten im Badezimmer durchführen wolle. Am Samstag bemerkte die Seniorin, dass ihr diverse Schmuckstücke und ein vierstelliger Bargeldbetrag fehlen. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0621/833970 zu melden.

