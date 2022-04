Falsche Wasserwerker erbeuten mehrere Tausend Euro von Seniorin

Mannheim. Trickdiebe haben am Donnerstagnachmittag bei einer Seniorin im Mannheimer Stadtteil Neckarau einen vierstelligen Bargeldbetrag erbeutet. Nach Angaben der Polizei klingelte gegen 17 Uhr ein unbekannter Mann an der Tür der über 85-Jährigen, der vorgab ein Mitarbeiter der Wasserwerke zu sein. Angeblich müsse er sofort die Rohre und Leitungen in der Wohnung überprüfen. Die nichtsahnende Wohnungsinhaberin glaubte dem Unbekannten und gewährte ihm Zutritt. Der Trickdieb suchte daraufhin zielstrebig das Badezimmer der Frau auf und verwickelte sie dort in ein Gespräch. Währenddessen betrat sein Komplize unbemerkt die Wohnung und entwendete rund 6000 Euro Bargeld. Als dieser daraufhin die Flucht ergriff, beendete auch der Trickdieb seine angeblichen Arbeiten im Badezimmer und verabschiedete sich.

Die Seniorin suchte daraufhin einen Nachbarn auf, der sie wiederum über den sogenannten "Wasserwerkertrick" aufklärte. Erst jetzt bemerkte die Frau den Diebstahl. Sie verständigte sofort die Polizei. Eine Täterbeschreibung liegt bislang nicht vor. Zeugen oder ebenfalls Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/833970 bei der Polizei zu melden.