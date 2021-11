Falsche Handwerker unterwegs - Zeugen gesucht

Mannheim-Seckenheim. Mindestens zwei Trickbetrüger sind am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr im Mannheimer Stadtteil Seckenheim unterwegs gewesen. Unter dem Vorwand, dass er Handwerker sei und im Badezimmer einer über 80-Jährigen "etwas überprüfen" müsse, gelang es zunächst einem der Täter in die Wohnung der Dame zu gelangen, so die Polizei. Während die Wohnungsinhaberin gemeinsam mit dem "Handwerker" das Bad aufsuchte, betrat offenbar unbemerkt ein zweiter Betrüger die Wohnräume. Dieser begann sofort die Zimmer nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Im Anschluss flüchtete er wieder unbemerkt aus der Wohnung. Erst nachdem die angebliche Überprüfung im Bad abgeschlossen war und der "Handwerker" die Wohnung ebenfalls verlassen hatte, bemerkte die Dame, dass verschiedene Schränke und Schubladen durchsucht wurden. Entwendet wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts. Wie der Komplize unbemerkt die Wohnung betreten konnte, ist bislang nicht bekannt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der angebliche "Handwerker" kann wie folgt beschrieben werden: etwa 30 Jahre alt, rund 1,80 bis 1,85 Meter groß, sportliche Statur, schwarze Jacke, dunkle/lange Hose, hochdeutsche Aussprache, gepflegtes Erscheinungsbild.

Das Polizeirevier Ladenburg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder womöglich selbst geschädigt wurden, sollen sich unter Telefon 06203 93050 melden.