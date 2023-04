Falsche Handwerker in Mannheim - Seniorin verliert Schmuck im Wert von 15.000 Euro

Mannheim. Eine Seniorin aus Mannheim ist am Dienstagmittag Opfer einer Betrugsmasche geworden. Wie die Polizei mitteilt, gaben sich die Täter als Handwerker aus, die einen Wasserrohrbruch in ihrer Wohnung in der Lindenhofstraße beheben wollten. Die Betrüger entwendeten 1000 Euro Bargeld und Schmuck im Wert von über 15.000 Euro und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Polizei wertet derzeit Videoaufzeichnungen vom Tatort aus. Zeugen des Diebstahls können Hinweise unter der Telefonnummer 0621 / 83397-0 abgeben.

