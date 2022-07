Fallzahlen steigen erneut an

Die Coronafallzahlen in Mannheim sind in den vergangenen sieben Tagen erneut angestiegen, und zwar um 2071 gemeldete Fälle. Am Freitag, 22. Juli, vermeldete die Stadt Mannheim insgesamt 112 398 Fälle von Infizierten seit Beginn der Corona-Pandemie.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist nach Angaben des Landesgesundheitsamtes in dieser Woche erstmals wieder gesunken von 684,2 am vergangenen Freitag auf aktuell 668,7.

Die Zahl der noch Infizierten in der Quadratestadt lag bei 1099 und ist damit auch in der vergangenen Woche weiter gesunken. Am vergangenen Freitag lag sie noch bei 1451 akuten Fällen.

Mehr zum Thema Pandemie Zwei weitere Todesfälle und über 1.000 akute Infektionen in Mannheim Mehr erfahren Pandemie in Zahlen Technisches Problem - nur unvollständige COVID-19-Daten für Mannheim und die Region Mehr erfahren Pandemie Sinkende Corona-Inzidenzen in Mannheim und Rhein-Neckar Mehr erfahren

Mittlerweile sind 493 Menschen an oder im Zusammenhang mit dem Corona-Virus seit Pandemie-Beginn verstorben. In den vergangenen sieben Tagen wurden drei weitere Todesfälle vermeldet, teilt die Stadt Mannheim mit. mek