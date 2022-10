Fahrzeuginsassen werfen Ölflaschen auf die Autobahn bei Mannheim

Mannheim. Bislang unbekannte Fahrzeuginsassen haben am Montagmittag Ölflaschen auf die Autobahn 656 bei Mannheim geworfen. Wie die Polizei mitteilt, haben die Personen die beiden Speiseölflaschen gegen 12 Uhr aus einem fahrenden Auto heraus auf die Fahrbahn geworfen. Dort zersprangen die mit Altöl gefüllten Flaschen und benetzten die Fahrbahn im Kurvenbereich des Autobahnkreuzes Mannheim, am Kreisel Heidelberg in Richtung Heilbronn. Die schmierige Substanz stellte insbesondere für Zweiradfahrer eine hohe Gefahr dar, nach Angaben der Polizei kam es jedoch zu keinen konkreten Gefährdungen. Die Autobahnmeisterei reinigte die Fahrbahn.

Die Polizei geht nach der Spurenlage davon aus, dass die Flaschen mutwillig aus dem Fahrzeug geworfen wurden und es sich nicht um verloren gegangene Ladung handelt. Die Polizei stellte die Splitter sicher und untersucht sie weiterhin auf Spuren.

Zeugen werden geben sich mit dem Verkehrsdienst Mannheim unter der Rufnummer 0621 470930 in Verbindung zu setzen.