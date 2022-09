Fahrzeuge in Mannheimer Quadraten beschädigt - Zeugen gesucht

Mannheim. In der Nacht auf Samstag sind in den Mannheimer Quadraten mehrere Fahrzeuge mutwillig beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte eine Zeugin gegen 2 Uhr in T6, dass zwei Männer Außenspiegel von Autos abreißen. Die verständigte Polizei konnte insgesamt vier beschädigte Pkw feststellen.

Zu einem der beiden Täter liegt eine Personenbeschreibung vor: Er soll etwa 20 bis 22 Jahre alt sein, blonde Haare haben und eine dunkelblaue Weste getragen haben. Der zweite Täter soll ebenfalls Anfang 20 gewesen sein. Die Polizei gibt den entstandenen Schaden mit rund 800 Euro an und bittet Zeugen, sich unter Rufnummer 0621/12580 zu melden.