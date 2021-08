Fahrzeugbrand auf der A6 bei Mannheim-Feudenheim - Sperrung aufgehoben

Mannheim. Die Autobahn A6 ist in Fahrtrichtung Süden auf Höhe von Mannheim-Feudenheim gesperrt gewesen. Wie die Polizei mitteilt, wurde gegen 11.45 Uhr am Sonntagvormittag ein brennender Pkw zwischen dem Autobahnkreuz Viernheim und dem Kreuz Mannheim gemeldet. Aufgrund der Löscharbeiten musste die Autobahn in Fahrtrichtung Süden voll gesperrt werden, ein rund drei Kilometer langer Rückstau bildete sich am dem Autobahnkreuz Viernheim. Dort wurden die Fahrzeuge abgeleitet.

Personen kamen nicht zu Schaden, der Audi A4 geriet wahrscheinlich wegen eines technischen Defekts in Brand. Der Schaden am Auto wird auf rund 15 000 Euro geschätzt, der an der Fahrbahn entstandene auf rund 10 000 Euro. Laut Polizei dauerte die Sperrung bis 13.20 Uhr, anschließend wurde der Verkehr über den linken Fahrstreifen an der Brandstelle vorbeitgeleitet.