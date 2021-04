Mannheim. Auf dem Lindenhof ist am Sonntagmorgen ein Fahrzeuganhänger in Brand geraten. Zeugen hatten kurz vor drei Uhr Polizei und Feuerwehr alarmiert. Auf dem Parkplatz in der Feldbergstraße brannte da bereits ein Fahrzeuganhänger lichterloh. Die Beamten versuchten vergeblich, ein Übergreifen der Flammen auf ein daneben abgestelltes Auto zu verhindern. Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich löschen. Dennoch brannte der Anhänger nieder. Das daneben abgestellte Auto wurde beschädigt. Die Untersuchungen durch Brandermittler des Polizeireviers Neckarau dauern an, Zeugen werden gesucht.

