Fahrzeug verliert Ladung: A 6 bei Mannheim vorübergehend gesperrt

Mannheim/ A 6. Weil ein Fahrzeug am Mittwochmorgen auf der A6 bei Mannheim seine Ladung verloren hat, sind mehrere Autos beschädigt worden. Die Autobahn in Fahrtrichtung Heilbronn wurde deswegen vorübergehend voll gesperrt, teilte die Polizei mit. Demnach soll ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in Höhe des Autobahnparkplatzes "Linsenbühl" Holzteile auf der Strecke verloren haben, woraufhin mehrere Fahrzeuge beim Überfahren der Ladungsteile in Mitleidenschaft gezogen wurden. Zudem wurden die Holzteile durch das Überfahren zerkleinert und über alle Fahrstreifen verteilt.

Bis acht Uhr konnten alle Fahrspuren gereinigt und wieder freigegeben werden. Es bildete sich ein Rückstau von mehreren Kilometern bis über das Autobahndreieck Viernheim hinweg. Die Zahl der beschädigten Fahrzeuge war laut Polizei zunächst noch unklar. Die Schadenshöhe lasse sich noch nicht abschätzen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/470930 bei der Polizei zu melden.