Fahrzeug verliert Bremsscheibe - zwei nachfolgende Autos beschädigt

Mannheim. Zwei Autos sind am Dienstagmittag in Mannheim durch eine verlorene Bremsscheibe beschädigt worden. Nach Angaben der Polizei überfuhren eine 20-jährige sowie eine 35-jährige Autofahrerin die lose auf der Auffahrt der Will-Sohl-Straße zur B38a liegende Bremsscheibe. Hierbei wurde an beiden Fahrzeugen jeweils ein Reifen beschädigt. Der Unfallverursacher hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits vom Unfallort entfernt. Aufgrund der Größe der Bremsscheibe könnte es sich bei dem gesuchten Fahrzeug um einen Lkw handeln. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1743310 bei der Polizei zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1