Mannheim. In der Mannheimer Neckarstadt ist es am Montagnachmittag zu einem Fahrzeugbrand gekommen. Wie die Polizei mitteilt, kommt es daher in der Max-Joseph-Straße und Carl-Benz-Straße zu einer Sperrung der Straße. Daher kann es auch zu Verzögerungen und Umleitungen bei den Straßenbahnen und Bussen in der Mannheimer Neckarstadt kommen. Der Einsatz der Feuerwehr und Polizei läuft derzeit (Stand 15.20 Uhr).

