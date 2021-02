Mannheim. Ein Auto ist am Sonntagnachmittag in Mannheim vollständig ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, war wohl ein technischer Defekt für das Brandgeschehen ursächlich gewesen. Die Fahrerin blieb bei dem Vorfall gegen 16 Uhr auf der Jungbuschbrücke unverletzt. Es entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Die Fahrbahnen waren in beide Richtungen für etwa eine halbe Stunde voll gesperrt.

