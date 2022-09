Fahrt zur Hochzeit endet für Bräutigam in Mannheim im Krankenhaus

Mannheim. Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag in Mannheim ist ein Bräutigam auf der Fahrt zur Hochzeit schwer verletzt worden. Die für den Abend geplante Hochzeitsfeier musste daraufhin ausfallen. Wie die Polizei mitteilte, traf ein Audi-Fahrer, der ebenfalls in Richtung Hochzeit unterwegs war, kurz nach 15 Uhr in der Lilienthalstraße in Richtung Blumenau den auf gleicher Höhe befindlichen Mercedes des Bräutigams seitlich. Laut Polizei hatte der Audi-Fahrer kurz vor der Einmündung Sonderburger Straße begonnen Schlangenlinien zu fahren, während der Mercedes-Fahrer versuchte, diesen zu überholen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Mercedes wurde nach links abgewiesen und fuhr gegen einen Baum. Gleichzeitig riss dieser einen Poller aus der Verankerung. Mit einem Achsbruch blieb der Audi auf der Lilienthalstraße stehen. Der Bräutigam und sein Fahrer mussten daraufhin schwer verletzt mit dem Rettungswagen in ein Mannheimer Krankenhaus eingeliefert werden. Die Insassen im Audi blieben unverletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Audi beträgt rund 15.000 Euro. Am Mercedes beläuft sich der Schaden auf rund 30.000 EUR.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Newsticker Alle Meldungen im Newsticker Mannheim Mehr erfahren Mannheim Alkoholisierte Personen nach einem Unfall in Germersheim schwerverletzt Mehr erfahren