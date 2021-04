Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall auf dem Lindenhof verletzt

Mannheim. Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag im Stadtteil Lindenhof ist eine Fahrradfahrerin schwer verletzt worden. Die 48-Jährige war laut Polizeibericht kurz vor 13 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg entlang der Steubenstraße in Richtung Rheingoldstraße unterwegs. Ein 57-jähriger Autofahrer, der auf das Gelände einer Tankstelle einfahren wollte, übersah die Radlerin und stieß auf dem Radweg mit ihr zusammen. Die Frau stürzte vom Rad und zog sich eine Fraktur des Handgelenks zu. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand lediglich geringfügiger Sachschaden

