Fahrradfahrer wird von Duo vom Rad gestoßen und verletzt

Mannheim. Ein Fahrradfahrer soll in der Nacht zu Samstag in Mannheim von zwei Männern verbal angegangen und dann vom Fahrrad gestoßen worden sein. Nach Polizeiangaben verletzte sich der 19 Jahre alte Geschädigte beim darauffolgenden Sturz am Knie. Der Vorfall hatte sich zwischen 2 Uhr und 3 Uhr in der Valentin-Streuber-Straße auf dem Almenhof ereignet. Das Rad trug einen Schaden von etwa 150 Euro davon.

Die Angreifer beschrieb der Geschädigte folgendermaßen: Einer der Männer soll etwa 1,80 Meter groß gewesen sein. Der andere hatte eine Größe von rund 1,70 Meter. Beide sollen jeweils eine stämmige Figur haben. Die Beschuldigten wurden auf ein Alter zwischen 20 und 30 Jahren geschätzt. Mindestens einer der Täter soll einen Vollbart getragen haben.

Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 0621/83397-0 bei der Polizei.