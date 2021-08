Fahrradfahrer schlägt zu und flüchtet - Zeugen gesucht

Mannheim. Ein Radfahrer hat am Dienstagnachmittag eine 17-jährige Fußgängerin geschlagen und ist anschließend geflüchtet. Nach Angaben der Polizei wollte die junge Frau gegen 15 Uhr die Straße von G 2 nach G 1 überqueren. Dabei übersah sie einen anfahrenden Radfahrer, der jedoch noch rechtzeitig abbremsen konnte um einen Unfall zu vermeiden. Allerdings fuhr der unbekannte Radler daraufhin an der Jugendlichen vorbei, hob die Hand und schlug der 17-Jährigen an den Kopf. Die stürzte daraufhin zunächst gegen einen Pfosten und anschließend mit dem Kopf auf den Asphalt - der Radfahrer beleidigte die Jugendliche und flüchtete anschließend.

Der flüchtige Radfahrer kann wie folgt beschrieben werden: männlich, 35-40 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, schlank, braune kurze Haare, lichtes Haar mit Glatze am Hinterkopf, helle Augen, starke Falten, trug eine schwarze Sportjacke, lange Hose und Wanderschuhe und führte eine Umhängetasche mit. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/12580 bei der Polizei zu melden.