Fahrradfahrer nach Vorfahrtsmissachtung in den Quadraten von Auto erfasst

Mannheim. Ein 22 Jahre alter Fahrradfahrer ist in der Mannheimer Innenstadt von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden. Der Radfahrer wurde am Mittwochmittag nach einer Vorfahrtsmissachtung im Kreuzungsbereich der Quadrate L6 und L8 frontal von dem Wagen eines 54-Jährigen erfasst, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 22-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß eine Platzwunde.

Passanten kümmerten sich um den Mann, bis der Rettungsdienst eintraf, welcher ihn in ein Krankenhaus brachte. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 1.500 Euro.