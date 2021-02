  Fahrradfahrer kollidieren - 37-jähriger Mann verletzt

Mannheim. Beim Zusammenstoß zweier Radfahrer im Mannheimer Stadtteil Feudenheim ist am Dienstagnachmittag eine Person verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war eine 74-jährige Radfahrerin gegen 15.30 Uhr auf dem Radweg entlang des Neckarkanals in Richtung Schleuse unterwegs. Sie fuhr dabei mittig auf dem Weg. Ein entgegenkommender 37-jähriger Radler machte durch Zuruf auf sich aufmerksam. Hierdurch erschrak die Frau und wich nach links aus. Der 37-Jährige erkannte dies und wich ebenfalls nach links aus. Dadurch berührten sich jedoch die Lenkerenden und beide Radfahrer kamen zu Fall. Der 37-jährige Mann zog sich Verletzungen in Form von Knochenbrüchen zu und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er stationär aufgenommen wurde.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Rhein-Neckar Mehr erfahren Link Alle Meldungen im Newsticker Mannheim Mehr erfahren